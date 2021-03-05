Совет директоров МТС назначил нового президента компании

Вадим Карасев

Совет директоров МТС назначил нового президента компании. Им стал первый вице-президент по клиентскому опыту, маркетингу и экосистемному развитию Вячеслав Николаев.

"В новом качестве президента Группы МТС Вячеславу Николаеву предстоит амбициозная задача — упрочить рыночные позиции МТС как экосистемы цифровых сервисов на базе возможностей телекоммуникационных сетей, завершив тем самым глобальную трансформацию бренда МТС. Не менее важной задачей мы видим дальнейшее укрепление традиционных лидерских позиций компании на высококонкурентном телекоммуникационном рынке", — сказал председатель совета директоров МТС Феликс Евтушенков.

Вступление Николаева в новую должность запланировано на 13 марта. Его предшественник, Алексей Корня, может стать первым вице-президентом АФК "Система". Руководителям корпорации были даны соответствующие рекомендации комитетом по назначениям, вознаграждениям и корпоративному управлению.

Мы благодарим Алексея Корня за исключительные операционные и рекордные финансовые результаты МТС, достигнутые под его руководством в течение последних трех лет, особенно в условиях сложного пандемийного 2020 года, когда компании удалось вопреки рыночным трендам значительно улучшить бизнес-показатели... Большой опыт, управленческий талант и глубокая экспертиза в области финансовых рынков станут залогом успешной работы Алексея на новой позиции в АФК "Система" и помогут корпорации усилить позиции в инновационных направлениях.

Ранее NEWSTES писал, что МТС запустила первую в России 5G-сеть.