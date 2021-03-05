Совфед обвинил США и Великобританию в попытках обойти конвенцию о химоружии

Вадим Карасев

Константин КосачевФото: Совет Федерации РФ / РИА Новости

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев обвинил США и Великобританию в попытках обойти Конвенцию о запрещении химоружия с целью ввести новые антироссийские санкции. Соответствующий пост он разместил на своей странице в Facebook.

«Во всей этой масштабной деятельности на публику есть, однако, серьезный изъян: она идет вне той самой Конвенции о запрещении химического оружия и вне предусмотренных в ней четких процедур предъявления претензий и решения спорных вопросов», — написал Косачев.

Он напомнил, что одно из положений конвенции предусматривает процедуру подачи запросов в Исполнительный совет ОЗХО для прояснения различных спорных ситуаций. Кроме того, коллективные санкции, согласно документу, могут вводиться в случае причинения серьезного ущерба «предмету и цели настоящей Конвенции», отметил сенатор.

По словам Косачева, указанные страны действуют в обход документа, потому что понимают последствия. Любое расследование покажет отсутствие оснований для введения международных санкций, а также может выявить истинных «организаторов "химических" инцидентов последних лет», заключил он.

4 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва много лет назад верифицировала уничтожение всего химического оружия на своей территории. Так он отреагировал на обвинение Госдепартамента США о применении химоружия в России.