«Спутник V» стала второй по популярности вакциной от коронавируса в мире

Вадим Карасев

Фото: Владислав Воднев / РИА Новости

Российская вакцина «Спутник V» стала второй по популярности вакциной от коронавируса в мире. Об этом говорится в Twitter производителей.

«"Спутник V" — вторая по популярности вакцина против коронавируса по количеству одобрений от регуляторов. Спасибо за ваше доверие!» — написали разработчики. Первое место в мире по количеству одобрений получила вакцина AstraZeneca, разрешенная в 49 странах. Третью строчку занимает Pfizer — его разрешили 43 страны.

Ранее представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что странам-членам Евросоюза разрешено самостоятельно закупать российскую вакцину «Спутник V». Процедура одобрения вакцин действительно осуществляется Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), однако при этом существует процедура и для экстренных случаев: она позволяет странам приобретать вакцины без одобрения Еврокомиссии и рекомендаций ЕМА.

4 марта EMA начало экспертизу российской вакцины «Спутник V». Европейский регулятор рассчитывает, что оценка вакцины пройдет в сокращенные сроки.

Венгрия и Словакия уже одобрили применение «Спутника V» в индивидуальном порядке, не дожидаясь регистрации препарата в ЕС. На данный момент 45 стран зарегистрировали российский препарат.