США допустили дальнейшие меры против Северного потока-2

Вадим Карасев

Фото: HANNIBAL HANSCHKE / Reuters

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс допустил применение дальнейших мер против газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает РИА Новости.

Прайс напомнил о внесении Минфином США в санкционный список занятое в строительстве газопровода судно-трубоукладчик «Фортуна» и его владельца, компанию «КВТ-Рус» и заявил, что это «не конец истории». Он пояснил, что каждые 90 дней Госдеп должен делиться с Конгрессом информацией о том, какая деятельность по «Северному потоку-2» попадает под санкции.

«Если мы определим, что какая-то организация занимается деятельностью, подлежащей санкциям, как написано в законе <…> мы сообщим об этом в следующем докладе», — сказал Прайс. Он допустил, что следующий такой доклад будет представлен в мае.

Ранее сенаторы призвали президента США Джо Байдена ввести санкции против компаний, принимающих участие в строительстве газопровода «Северный поток-2». В своем письме 40 сенаторов-республиканцев выразили обеспокоенность тем фактом, что администрация Байдена так и не ввела санкции в отношении судов и компаний, вовлеченных в строительство газопровода, тогда как вся информация о них есть в публичном доступе.

«Северный поток-2» — газопровод из России в Германию, проложенный по дну Балтийского моря. Его должны были ввести в эксплуатацию еще в конце 2019 года, однако завершение строительства пришлось отложить из-за санкций США. В Вашингтоне препятствуют строительству, поскольку американский сжиженный природный газ (СПГ) конкурирует с российским трубопроводным топливом за европейский рынок.