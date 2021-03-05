Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » США допустили дальнейшие меры против Северного потока-2

США допустили дальнейшие меры против Северного потока-2

США допустили дальнейшие меры против Северного потока-2Фото: HANNIBAL HANSCHKE / Reuters

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс допустил применение дальнейших мер против газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает РИА Новости.

Прайс напомнил о внесении Минфином США в санкционный список занятое в строительстве газопровода судно-трубоукладчик «Фортуна» и его владельца, компанию «КВТ-Рус» и заявил, что это «не конец истории». Он пояснил, что каждые 90 дней Госдеп должен делиться с Конгрессом информацией о том, какая деятельность по «Северному потоку-2» попадает под санкции.

«Если мы определим, что какая-то организация занимается деятельностью, подлежащей санкциям, как написано в законе <…> мы сообщим об этом в следующем докладе», — сказал Прайс. Он допустил, что следующий такой доклад будет представлен в мае.

Ранее сенаторы призвали президента США Джо Байдена ввести санкции против компаний, принимающих участие в строительстве газопровода «Северный поток-2». В своем письме 40 сенаторов-республиканцев выразили обеспокоенность тем фактом, что администрация Байдена так и не ввела санкции в отношении судов и компаний, вовлеченных в строительство газопровода, тогда как вся информация о них есть в публичном доступе.

«Северный поток-2» — газопровод из России в Германию, проложенный по дну Балтийского моря. Его должны были ввести в эксплуатацию еще в конце 2019 года, однако завершение строительства пришлось отложить из-за санкций США. В Вашингтоне препятствуют строительству, поскольку американский сжиженный природный газ (СПГ) конкурирует с российским трубопроводным топливом за европейский рынок.

В мире

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

В Гидрометцентре рассказали о последствиях изменения климата на Земле
В Гидрометцентре рассказали о последствиях изменения климата на Земле
Путин рассказал об эмоциях своего знакомого иностранца от Москвы в пандемию
Путин рассказал об эмоциях своего знакомого иностранца от Москвы в
Раскрыта роль олигархов в победе Ельцина на выборах 1996 года
Раскрыта роль олигархов в победе Ельцина на выборах 1996 года
Все, что известно о болезни Ви: «Это заболевание мешает жить полноценно!»
Все, что известно о болезни Ви: «Это заболевание мешает жить
Скандалист Кива оскорбил журналиста, но в Раде решили его не наказывать
Скандалист Кива оскорбил журналиста, но в Раде решили его
Союз птицеводов спрогнозировал снижение цен на яйца в апреле
Союз птицеводов спрогнозировал снижение цен на яйца в апреле
Байдена обвинили в открытии границ для наркокартелей
Байдена обвинили в открытии границ для наркокартелей
Полиция потребовала от Пентагона продолжить охрану Капитолия
Полиция потребовала от Пентагона продолжить охрану Капитолия
США допустили дальнейшие меры против Северного потока-2
США допустили дальнейшие меры против Северного потока-2
Новак рассказал о перспективах восстановления спроса на нефть в 2021 году
Новак рассказал о перспективах восстановления спроса на нефть в 2021
ФНС рассказала о нововведениях на 2021 год
ФНС рассказала о нововведениях на 2021 год
"Академик Черский" все же примет участие в укладке труб СП-2
"Академик Черский" все же примет участие в укладке труб СП-2

Топ на сегодня

В Роспотребнадзоре объяснили отсутствие антител после вакцинации от COVID-19
В Роспотребнадзоре объяснили отсутствие антител после вакцинации от
Раскрыты неожиданные симптомы цирроза печени
Раскрыты неожиданные симптомы цирроза печени
В Кремле исключили отказ России от Курил
В Кремле исключили отказ России от Курил
Ученый рассказал об особенностях новой российской вакцины от коронавируса
Ученый рассказал об особенностях новой российской вакцины от
Премьер Словакии пошутил об обмене части Украины на "Спутник V"
Премьер Словакии пошутил об обмене части Украины на "Спутник V"

Еще по теме

В Госдепе оценили эффективность санкций США против «Северного потока-2»
США расширили санкции против «Северного потока-2»
США пообещали следить за всеми участниками «Северного потока-2»
Госдеп объяснил причину неприятия США к «Северному потоку-2»