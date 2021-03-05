США и Британия собрались пойти на «экстремальные шаги» в санкциях против России

Вадим Карасев

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

США и Великобритания собрались ввести санкции против России в рамках так называемого акта Магнитского «за применение химического оружия». Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Вашингтон и Лондон обсуждают введение новых мер против Москвы, под которые могут попасть в том числе «российские олигархи». Также уточняется, что администрация президента США Джо Байдена может пойти на «экстремальные шаги» и ввести санкции против российского госдолга.

По информации издания, Байден намерен рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении суверенного долга России, если Вашингтон установит, что Москва «снова нарушает запрет на применение химоружия». При этом США могут сделать это в сотрудничестве с Европой.

Одним из поводов для дополнительных мер, по данным издания, может стать то, что Россия «продолжит препятствовать» расследованию отравления Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). При этом США смогут воспользоваться глобальным списком «акта Магнитского».

В 2018 году американский Минфин выступил против распространения санкций на суверенный долг России, предупредив о негативных последствиях этого шага для мировых финансовых рынков.

Ранее сенаторы призвали президента США Джо Байдена ввести санкции против компаний, принимающих участие в строительстве газопровода «Северный поток-2».

«Акт Магнитского» был принят при администрации президента США Барака Обамы в 2012 году для давления в отношении России, а затем был расширен на все страны мира. «Глобальный акт Магнитского» позволяет ввести персональные санкции (блокировка счетов и визовые ограничения) в отношении лиц, которые, по мнению правительства США, причастны к нарушениям прав человека. При этом имена тех, в отношении кого вводятся ограничительные меры, обнародуются. Впоследствии «законы Магнитского» ввели в некоторых других странах.