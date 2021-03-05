США и Великобритания планируют ввести новые санкции против России

Вадим Карасев

США и Великобритания обсуждают введение новых санкций против России. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, поводом станет якобы применение РФ химического оружия.

Вашингтон может ввести санкции в рамках "акта Магнитского", их целью станут российские бизнесмены, которые, по мнению американских властей, причастны к нарушениям прав человека или к коррупционным схемам. Если же Москву вновь заподозрят в применении химоружия, президент США Джо Байден рассмотрит вопрос о введении санкций против госдолга РФ. Подобные ограничения уже были приняты американскими властями в августе 2019 года в рамках "дела Скрипалей": тогда американским банкам запретили участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях, кредитовать правительство России, также ограничения коснулись некоторых операций с госдолгом.

Британские власти планируют давить на Россию через Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), требуя предоставить ответы по поводу использования запрещенных отравляющих веществ. Источники отмечают, что Лондон будет обсуждать этот вопрос с ключевыми европейскими партнерами, в том числе Францией и Германией.

2 марта США и ЕС ввели санкции против России из-за дела Алексея Навального. Под ограничения Вашингтона попали семь высокопоставленных должностных лиц и три научные организации, в списке Брюсселя — четыре российских чиновника.



