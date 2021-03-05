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Стало известно о рождении мертвых детей из-за коронавируса

Стало известно о рождении мертвых детей из-за коронавирусаФото: Unsplash

В Ирландии расследуют случаи рождения мертвых детей из-за коронавируса, перенесенного роженицей. Об этом сообщает телеканал Euronews.

Заместитель главного врача страны Ронан Глинн сообщил, что в настоящий момент известно о четырех таких случаях. Уточняется, что все четыре женщины сдали положительный тест на коронавирус, после чего у них родились мертвые дети. Причиной их смерти стала инфекция плаценты, предположительно вызванная коронавирусом — медики назвали заболевание Covid placentis.

В начале марта сообщалось, что шведские ученые впервые нашли мутировавшую форму коронавируса у новорожденного ребенка, мать которого была больна COVID-19. По словам ученых, это первый раз, когда удалось зафиксировать случай мутации коронавируса при его передаче от матери к еще не родившемуся плоду.

Ранее глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что пандемия коронавируса продлится весь 2021 год, но ее окончания можно ожидать к началу 2022 года. Он предупредил, что это не означает полного исчезновения вируса.

В мире

По материалам: lenta.ru
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