Стендап-комик Елена Новикова: «Видела, как умирали бабушка и отец, они не ушли в покое»

Анастасия Иванова

Комикесса снялась в сериале Сергея Светлакова и Александра Незлобина «Я не шучу». 51-летняя Елена Новикова сыграла на экране практически саму себя. В жизни же она, вопреки названию проекта, старается ко всему относиться с юмором.

По словам Новиковой, с возрастом восприятие счастья меняется, а вот застарелые страхи остаются. Так, сейчас артистка больше всего хочет разобраться с давним негативом, так как хочет чувствовать себя гораздо комфортнее в психологическом плане.

«Тут еще проблемы с возрастом — мне 51 год... Но речь не о болезнях, а о каком-то переосмыслении. Происхолят мощные процессы, когда ты перестаешь жить супердинамичной, хаотичной жизнью и вдруг стараешься все расставить по своим местам, по полочкам. Потому что суетиться как девочка уже стыдно, пошло и неприкольно... Вот такие проблемы сейчас меня волнуют, поэтому я сейчас не до конца благополучный человек. А вы думаете, что когда-нибудь все проблемы кончатся и наконец наступит долгожданное счастье? Но оно никогда не наступит. Никогда-никогда! До самой смерти. Я видела, как умирала моя бабушка, как умирал отец. Видела, как уходят близкие люди. И я вам скажу, что они не уходят в покое, в счастье. Даже когда у них все благополучно складывается в жизни. Смерть — это в любом случае отчет перед жизнью. Когда люди думают, что у других наконец-то все сложилось, а у них — нет, то вводят себя в большое заблуждение. Вообще, смотреть на других не надо, занимайся исключительно собой! Вот что у тебя происходит, то же и у других — один-в-один, с тем же масштабом», — рассуждает Новикова.

У Елены двое детей: 20-летний сын и девятилетняя дочь. Не всем членам ее семьи нравилось, что мама занимается стендапом. Например, сын страдал от травли в социальных сетях в подростковом возрасте, так как его сверстники знали, что звезда шутит и о нем.

«Мы с отцом многое объясняем, это же не происходит само собой. Сын был подростком, когда я начала карьеру стендап-комика — поначалу ему было тяжело, потому что ему разные [дураки] писали во «ВКонтакте» сообщения: «да твоя мамка…», «да мы твою мамку…» И он не знал, что с этим делать. Но я не видела, чтобы он особенно по этому поводу страдал. Кстати, многие шутки про него же я разгоняю с ним, потому что я не во всю игровую терминологию врубаюсь — если шучу про сына-геймера, он мне помогает. Сейчас ему 20, он вполне себе осмысленный человек», — поделилась Новикова.

В проекте «Я не шучу» героиня Елены — женщина с двумя детьми, которая каждый вечер идет в клуб и выступает как стендап-комик. Напомним, что в реальной жизни Новикова победила в шоу «Открытый микрофон» и участвовала в проекте StandUp на ТНТ.