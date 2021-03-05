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Суд обязал Навального выплатить Пригожину полмиллиона рублей

Суд обязал Навального выплатить Пригожину полмиллиона рублейФото: Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы / РИА Новости

Люблинский районный суд Москвы частично удовлетворил иск бизнесмена Евгения Пригожина к учредителю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексею Навальному о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом сообщается на странице пресс-службы компании «Конкорд», принадлежащей Пригожину, во «ВКонтакте».

«Высказывания Навального, ставшие причиной иска, признаны порочащими, недостоверными и оскорбительными. Ответчика обязали в течение десяти дней с момента вступления решения суда в силу удалить порочащие сведения и опубликовать опровержения на канале "Навальный Live" путем публикации резолютивной части решения», — рассказали в пресс-службе.

Кроме того, суд обязал оппозиционера выплатить Пригожину компенсацию морального вреда в размере полумиллиона рублей и госпошлину.

В начале февраля Верховный суд России одобрил взыскание в пользу ООО «Московский школьник» 88 миллионов рублей с ФБК, Навального и юриста Любови Соболь. Жалоба ответчиков, просивших передать дело в Судебную коллегию по экономическим спорам для пересмотра, была отклонена. Суды, как утверждается, «детально исследовали юридически значимые обстоятельства спора» и всесторонне изучили возражения и объяснения сторон, а также рассмотрели представленные доказательства.

В ноябре 2020 года владелец «Конкорда» подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к Навальному и Соболь. Детали иска тогда не раскрывались.

Россия

По материалам: lenta.ru
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