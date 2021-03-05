Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Судья Емельянов заявил о попытке незаконного увольнения, — СМИ

Судья Емельянов заявил о попытке незаконного увольнения, — СМИ

Судья Емельянов заявил о попытке незаконного увольнения, — СМИ

Судья Высшего хозяйственного суда Артур Емельянов в комментарии «РБК-Украина» назвал решение о его увольнении политически ангажированным и юридически необоснованным и заявил о его обжаловании.

«Обнародованное решение ВСП является примером вопиющего нарушения закона и юридических процедур. Высший совет правосудия откровенно пренебрег юридическими процедурами при принятии своего поспешного решения. По моему мнению, это произошло из-за политического давления на судей, которые являются членами ВСП», — считает Емельянов.

По его словам, действия Высшего совета правосудия, который его уволил, это «правовой нигилизм» и нарушение закона. Он также называл четыре причины, которые, по его мнению, это подтверждают.

В частности, он указывает на то, что в решении отсутствуют ссылки на неправомерные действия, содержание правонарушения, вызванные негативные последствия, причинно-следственную связь.

«Было проигнорировано решение Совета судей Украины, который 25 апреля 2014 года профессионально установил отсутствие факта каких-либо злоупотреблений с моей стороны. Игнорирование этого решения и подтвержденной истины является незаконным, оно должно быть обязательно учтено при нынешнем рассмотрении», — добавил Емельянов.

Кроме того, по его словам, «жалоба», по которой было начато рассмотрение вопроса относительно него, является сфальсифицированной.

«Лица, которое якобы подписало жалобу в отношении меня, на самом деле не существует. Единственным законным решением в таком случае является возвращение жалобы без рассмотрения или отказ в открытии дисциплинарного производства. Таким образом, нарушена ст. 107 ЗУ «О Высшем совете правосудия», которая прямо запрещает рассматривать такие «анонимные дела», — заявил судья.

Он также утверждает, что нарушены юридические процедуры и правила рассмотрения дела. В настоящее время еще не завершено рассмотрение Верховным судом жалобы на решение ВСП относительно его увольнения с должности.

Емельянов отметил, что в Европейском суде по правам человека уже рассматривается его иск об отмене решения ВСП об освобождении от должности судьи.

«Как профессиональный специалист, я имею четкое понимание, что это дисциплинарное дело против меня и вынесенное решение являются противозаконными. И я однозначно докажу это в суде. Поспешное и заангажированное решение ВСП должно быть отменено, а исполнители политического заказа — наказаны», — подчеркнул Емельянов.

Напомним, 4 июня 2018 года Высший совет правосудия временно отстранил Артура Емельянова от отправления правосудия.

Ранее Высший административный суд Украины признал незаконным отстранение Емельянова от должности судьи.

Фото Артура Емельянова из Facebook

Украина

По материалам: fakty.ua
Заказать крауд

Последние новости

Партнер СП-2 оценил степень готовности газопровода
Партнер СП-2 оценил степень готовности газопровода
Над Прибалтикой на малой высоте пролетели стратегические бомбардировщики США
Над Прибалтикой на малой высоте пролетели стратегические
Названа дата возвращения "Танцев" на ТНТ после приостановки съемок из-за коронавируса
Названа дата возвращения "Танцев" на ТНТ после приостановки съемок
Коренные народы Эквадора ведут переговоры о поставках "Спутник V"
Коренные народы Эквадора ведут переговоры о поставках "Спутник V"
Биткоину напророчили подорожание до миллиона долларов
Биткоину напророчили подорожание до миллиона долларов
Судья Емельянов заявил о попытке незаконного увольнения, — СМИ
Судья Емельянов заявил о попытке незаконного увольнения, — СМИ
Две книги Роулинг о Гарри Поттере номинированы на премию "Ясная поляна"
Две книги Роулинг о Гарри Поттере номинированы на премию "Ясная
Пенсионный консультант дал совет, как накопить на безбедную старость
Пенсионный консультант дал совет, как накопить на безбедную старость
Киностудия "Союзмультфильм" создает собственный телеканал
Киностудия "Союзмультфильм" создает собственный телеканал
Мужчина лишился ног на железнодорожном вокзале в Киеве
Мужчина лишился ног на железнодорожном вокзале в Киеве
Меган Маркл: «Дворец играет активную роль в увековечивании лжи о нас»
Меган Маркл: «Дворец играет активную роль в увековечивании лжи о нас»
Скопинский маньяк не явился домой после освобождения
Скопинский маньяк не явился домой после освобождения

Топ на сегодня

Помпео не исключил, что будет баллотироваться в президенты в 2024 году
Помпео не исключил, что будет баллотироваться в президенты в 2024 году
Охраняющие Капитолий США солдаты пожаловались на плесень и металл в еде
Охраняющие Капитолий США солдаты пожаловались на плесень и металл в
Щедрость или расточительность: как правильно делиться деньгами, временем и эмоциями
Щедрость или расточительность: как правильно делиться деньгами,
Россия не вмешивается во внутренние дела Армении, заявила Захарова
Россия не вмешивается во внутренние дела Армении, заявила Захарова
Меркель заявила о начале смягчения коронавирусных ограничений в Германии
Меркель заявила о начале смягчения коронавирусных ограничений в

Еще по теме

Судью Верховного суда отстранили от должности за вождение в пьяном виде
Сломала печерское правосудие: против «спасительницы» Саакашвили открыли дело
Рада в рамках судебной реформы приняла закон о Высшем совете правосудия
Подал в отставку судья, закрывший дело Кернеса