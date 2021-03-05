Судья предложил насильнику жениться на жертве-школьнице для избежания срока

Вадим Карасев

Шарад Арвинд БобдеФото: Public Domain / Wikimedia

Индийский судья предложил насильнику жениться на своей жертве-школьнице, чтобы избежать тюремного срока. Об этом сообщает газета The Guardian.

Подсудимый, который работает техником в госучреждении, обвиняется в преследовании, связывании и неоднократном изнасиловании девушки. Кроме того, мужчина угрожал облить ее бензином и поджечь, а также убить ее брата. Председатель Верховного суда Индии, рассматривающий это дело, предложил подсудимому «помощь»: если тот женится на жертве, то избежит наказания; в противном случае он лишится работы и сядет в тюрьму.

Слова судьи возмутили общественность. Тысячи людей подписали петицию с требованием отправить его в отставку. В открытом письме говорится, что подобным предложением судья фактически «приговорил жертву к пожизненному изнасилованию».

Ранее стало известно, что в соседнем Пакистане решили отказаться от практики инвазивного тестирования на девственность жертв изнасилования. Верховный суд в Лахоре постановил, что унизительная практика совершенно необязательна ни с научной, ни с медицинской точки зрения, а используется, чтобы навлечь подозрения на жертву. Пока решение суда будет действовать только в провинции Пенджаб.