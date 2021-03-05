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Сванидзе прокомментировал приглашение скопинского маньяка на телевидение

Сванидзе прокомментировал приглашение скопинского маньяка на телевидениеФото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Журналист, телеведущий и член Совета по правам человека Николай Сванидзе прокомментировал новость об участии 70-летнего Виктора Мохова, известного как скопинский маньяк, в ток-шоу на телевидении. Своей точкой зрения он поделился в беседе с изданием «Взгляд».

«Я бы маньяков на эфир не звал. Им нечего делать на телевидении. Мне не интересно мнение таких людей», — сказал Сванидзе. Журналист отметил, что участие преступников в телешоу плохо с морально-этической точки зрения, но констатировал, что зрителям интересно мнение маньяков или людей, которые бьют женщин и детей.

Комментируя предложение писателя и сопредседателя партии «Справедливая Россия — За правду» Захара Прилепина, возмущенного новостью об участии маньяка в телешоу, «забить телевидение досками», Сванидзе подчеркнул, что не стал бы ничего заколачивать. «Дело в том, что бороться с таким контентом бесполезно», — заключил журналист.

О возможном участии Мохова в ток-шоу сообщил его адвокат Игорь Ким. Отмечалось, что гонорар маньяка за съемки на федеральном канале мог составить от 2,8 до 3 миллионов рублей.

Мохов вышел из колонии на свободу 3 марта после 17 лет заключения. За ним установлен надзор на шесть лет, в течение которого ему запрещено посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы Скопинского района.

В 2000 году Мохов предложил 14-летней Екатерине Мартыновой и 17-летней Елене Самохиной подвезти их до дома, но привез их за город. Следующие 1296 дней девушки в качестве секс-рабынь провели в бункере, который маньяк заранее вырыл на своем участке под гаражом. За неповиновение педофил лишал пленниц еды, воды и света, распылял в подвале слезоточивый газ. Одна из школьниц дважды рожала от Мохова. Спастись им удалось, передав на волю записку.

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По материалам: lenta.ru
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