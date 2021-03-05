Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

"Теперь у каждого своя дорога": дуэт HammAli & Navai объявил о распаде

"Теперь у каждого своя дорога": дуэт HammAli & Navai объявил о распаде

Дуэт HammAli & Navai огорчил своих поклонников. Участники коллектива объявили, что группа прекращает свое существование, сообщает сообщает Popcake.

Артисты рассказали, что уже добились в дуэте всего, чего хотели. Теперь они собираются двигаться дальше по одиночке.

Мы не поссорились. Мы в хороших отношениях. Теперь у каждого своя дорога. Надо ставить новые цели.

Александр Алиев и Наваи Бакиров, которых называют звездами "кальян-рэпа", при этом готовятся выпустить в конце марта последний совместный альбом.

"Я даже подумать не мог, что вы так расстроитесь) Впереди альбом! И самое главное, что все концерты состоятся! Мы еще успеем с вами попеть наши песни! Целуем, обнимаем, к сердцу прижимаем!" — написал в Stories HammAli & Navai.

Как писал NEWSTES, ранее Испанский рэпер лишил педагога пениса, чтобы заработать 200 евро.

Главные новости

По материалам: uposters.ru
Заказать крауд

Последние новости

Ученые: сохранение темпов вакцинации в Москве поможет избежать третьей волны COVID-19
Ученые: сохранение темпов вакцинации в Москве поможет избежать
"Теперь у каждого своя дорога": дуэт HammAli & Navai объявил о распаде
"Теперь у каждого своя дорога": дуэт HammAli & Navai объявил о
Эксперты объяснили целесообразность введения нового "налога на Google"
Эксперты объяснили целесообразность введения нового "налога на Google"
Элитных русскоязычных хакеров взломали
Элитных русскоязычных хакеров взломали
Россиянам назвали сроки снижения цен на яйца и птицу
Россиянам назвали сроки снижения цен на яйца и птицу
Новак оценил перспективы возвращения спроса на нефть
Новак оценил перспективы возвращения спроса на нефть
Пушков объяснил, чем опасен для Германии отказ от "Северного потока — 2"
Пушков объяснил, чем опасен для Германии отказ от "Северного потока —
В Татарстане женщина убила сына и покончила с собой
В Татарстане женщина убила сына и покончила с собой
Кремль ответил на обвинение США в применении химоружия в России
Кремль ответил на обвинение США в применении химоружия в России
Россиянка выдумала беременность и смерть ребенка ради защиты в суде
Россиянка выдумала беременность и смерть ребенка ради защиты в суде
Пригожин пошутил про подвал у Кадырова
Пригожин пошутил про подвал у Кадырова
В Новой Зеландии тысячи людей срочно эвакуируют из-за угрозы цунами
В Новой Зеландии тысячи людей срочно эвакуируют из-за угрозы цунами

Топ на сегодня

Раскрыты неожиданные симптомы цирроза печени
Раскрыты неожиданные симптомы цирроза печени
Ученый рассказал об особенностях новой российской вакцины от коронавируса
Ученый рассказал об особенностях новой российской вакцины от
Помпео не исключил, что будет баллотироваться в президенты в 2024 году
Помпео не исключил, что будет баллотироваться в президенты в 2024 году
Охраняющие Капитолий США солдаты пожаловались на плесень и металл в еде
Охраняющие Капитолий США солдаты пожаловались на плесень и металл в
Щедрость или расточительность: как правильно делиться деньгами, временем и эмоциями
Щедрость или расточительность: как правильно делиться деньгами,

Еще по теме

HammAli & Navai раскрыли причину распада группы
Дуэт HammAli & Navai объявил о распаде
Группа HammAli & Navai распадается: «Мы добились, чего хотели. Пора двигаться дальше»
Группа HammAli & Navai распалась