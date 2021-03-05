"Теперь у каждого своя дорога": дуэт HammAli & Navai объявил о распаде

Вадим Карасев

Дуэт HammAli & Navai огорчил своих поклонников. Участники коллектива объявили, что группа прекращает свое существование, сообщает сообщает Popcake.

Артисты рассказали, что уже добились в дуэте всего, чего хотели. Теперь они собираются двигаться дальше по одиночке.



Мы не поссорились. Мы в хороших отношениях. Теперь у каждого своя дорога. Надо ставить новые цели.



Александр Алиев и Наваи Бакиров, которых называют звездами "кальян-рэпа", при этом готовятся выпустить в конце марта последний совместный альбом.

"Я даже подумать не мог, что вы так расстроитесь) Впереди альбом! И самое главное, что все концерты состоятся! Мы еще успеем с вами попеть наши песни! Целуем, обнимаем, к сердцу прижимаем!" — написал в Stories HammAli & Navai.

Как писал NEWSTES, ранее Испанский рэпер лишил педагога пениса, чтобы заработать 200 евро.