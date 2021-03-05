Террористы захватили тюрьму и выпустили еще 400 террористов

Вадим Карасев

Архивное фотоФото: Feisal Omar / Reuters

Боевики сомалийской террористической группировки «Аш-Шабаб» — крыла международной террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России) — захватили тюрьму в городе Босасо на северо-востоке Сомали. Об этом пишет местный портал Garowe.

После того как террористы взяли тюрьму штурмом, завязалась перестрелка. В результате погибли восемь человек, еще несколько получили ранения. По данным портала, боевикам удалось захватить тюрьму и выпустить еще 400 человек. Большинство из них — экстремисты, ожидавшие суда, в том числе члены «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России).

В августе 2020-го боевики захватили военную базу возле города Байдабо в регионе Бай. Она совместно использовалась армией и местными силами милиции. Начиненный взрывчаткой автомобиль протаранил ворота базы, затем началась бойня.

«Аш-Шабаб» действует на территории Сомали и за ее пределами. В 2014 году боевики группировки потеряли большинство контролируемых ими территорий, однако продолжают совершать теракты. Их общая численность оценивается в семь тысяч боевиков.