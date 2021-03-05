Травма детства Тэхёна: «Ненавижу животных из-за инцидента в зоопарке»

Анастасия Иванова

Ежедневно нам удается узнать все больше и больше фактов из жизни музыкантов BTS, которыми нам непременно хочется поделиться с вами! Сегодня предлагаем вам поближе познакомиться с Тэхёном (Taehyung) и посмотреть на него не только со стороны фаната, но и, может быть, узнать его как хорошего друга детства. Поехали.

Итак, Тае родился в Тэгу 30 декабря 1995 года. Он — старший ребенок в семье. Еще у артиста есть младшие братишка и сестренка. Конечно, как и любой нормальный человек, у Ви есть некоторые недостатки. Например, иногда его называют инопланетянином, из-за того, что он ведет себя довольно странно и по-детски: высовывает язык или грызет ногти в обществе других людей. Но у айдола есть еще одно прозвище, о котором знают не все: «Обезьяна». Так его назвали товарищи, когда узнали о неприятном случае ТТ из детства. Однажды он прогуливался по зоопарку и, подойдя к вольеру с обезьянками, стал жертвой «шимпанзе-грубияна». Животное почему было недовольно присутствием маленького гостя Тэхёна и плюнуло в ребенка.

«Ааххах как он еще после этого продолжил любить животных и завел собаку? его в шк из-за этого гнобили, я думал щас скажет что-то типа Ненавижу животных из-за плевка в зоопарке», — позабавились в комментариях Twitter АРМИ.