У Маши Кохно нос разделился на две половины

Вадим Карасев

Маша Кохно еще во время пребывания на телестройке была девушкой шумной, умеющей привлекать к себе внимание и создавать темы для обсуждений на ровном месте. За периметром она не изменилась и продолжает точно так же старательно эпатировать публику. В ход идут любые темы, в том числе касающиеся ее здоровья. Например, носа, который несколько раз подвергался операциям.

«Я сильно ударилась носом, и он разделился на две половины, из-за отека не могу дышать», - рассказала Маша.

У Маши Кохно настоящее несчастье - у нее пострадал нос из-за травмы. Где и как она травмировалась, Маша не рассказывает, зато в подробностях описывает свои ощущения от травмы. У нее провалился нос, он как будто разделился пополам, возник отек, который не позволяет ей нормально дышать. Пришлось обратиться к медикам за помощью, пишет newstes.ru.В больнице ее постарались успокоить и заверили, что отек скоро спадет, после чего исчезнут все неприятные ощущения. Но она не может поверить, что нос действительно сохранит прежнюю форму, так как по внутренним ощущениям у нее теперь не один целый нос, а две половинки. Маша пополнила список бывших участников, попавших в полосу невезения после закрытия проекта, считают зрители.Чтобы себя подбодрить, Маша интересуется, будут ли ее любить с кривым носом. Обожающие Кохно поклонники успокаивают ее, что любят совсем не за нос. Но Маше, вечно жалующейся на неудачи в личной жизни, еще нужно искать вторую половинку, так что переживать, конечно, есть из-за чего.Стоит отметить, что на проекте Кохно для многих служила проходным билетом, но построить отношения ей так и не удалось, хотя попытки были, как и флирт с Владом Кадони, не поддерживающим его и старательно избегавшим всяких знаков внимания со стороны тогдашней блондинки. Зато пребывание на телестройке пошло Кохно на пользу - она научилась ухаживать за собой.