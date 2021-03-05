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«У меня брат застрелился»: Арсений Бородин объяснил, почему впал в депрессию и запил

«У меня брат застрелился»: Арсений Бородин объяснил, почему впал в депрессию и запил

После ухода из группы «Челси» артист надеялся, что карьера быстро пойдет вверх. Однако столкнулся с большими трудностями, которые подкосили не только физическое, но и душевное здоровье. Бородин признался, что тогда в его семье случилось большое горе.


32-летний Арсений Бородин вспоминает, что после ухода из группы «Челси» пережил личный кризис, который касается всех, кто рано обрел популярность. «Вот ты выстрелил, а дальше что делать, тебе никто не объясняет. И ты в какой-то момент остаешься один и думаешь: «Как же так? Я же такой хороший! Почему меня все бросили?» — вспоминает он.

Впрочем, тогда артисту удалось быстро оправиться. Он принял участие в музыкальном конкурсе, активно вел переговоры с продюсером, казалось, вот-вот и успех вновь вернется. Однако в 2013-м Арсения сразил сердечный приступ, а вскоре в том же году последовал новый удар судьбы — смерть близкого человека.

«В октябре застрелился брат. Меня эта история полностью подкосила... И после этого с карьерой было покончено на какое-то время, — откровенничал он в разговоре с Сашей Кабаевой. — Бывшие менеджеры трясли: «Давай делай, ты артист». А я ничего не хотел. Потом начал выкарабкиваться, потому что понял: либо сопьюсь на фиг, либо надо что-то делать. Пожил полтора года в Германии, чтобы сменить обстановку, встретил там девушку, и это меня немного вернуло в сознание. Но все равно надо мной висело чувство вины… Когда не смог понять, что человеку тяжело, а ведь у нас был последний разговор...»

Двоюродный брат Бородина также увлекался музыкой и даже планировал стать барабанщиком в коллективе звездного родственника. «Я ему дал общение, что когда мы закончим контракт с «Челси», то до конца дней будем играть вместе. Но этого не произошло. Вернувшись в Москву, начал делать сольный проект на русском языке без попыток петь на английском языке и встретил Настю Ивлееву», — делился артист.

Впрочем, отношения хоть и оставили у Арсения теплые воспоминания, все же совпали с непростым периодом в его жизни. «У меня помимо Насти было куча «пирогов» в тот момент: проблемы с алкоголем, клиническая депрессия, я набрал лишний вес…» — говорил он в YouTube-шоу «Хочу с…»

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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