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Ученые: сохранение темпов вакцинации в Москве поможет избежать третьей волны COVID-19

Ученые: сохранение темпов вакцинации в Москве поможет избежать третьей волны COVID-19

В Федеральном исследовательском центре вычислительных технологий считают, что сохранение темпов вакцинации в Москве поможет избежать третьей волны коронавирусной инфекции. Необходимо будет также продлить текущий уровень ограничений.

"В Москве третьей волны при текущем уровне ограничений и вакцинации — 8 тыс. человек в день — не ожидается, конец эпидемии прогнозируется в начале следующего года, а общее количество умерших может составить порядка 18–19 тыс. человек", — цитирует "Интерфакс" представителя ФИЦ ИВТ.

Все это касается также и Новосибирской области, считает специалист. Однако в случае снятия карантинных мер третья волна будет масштабнее второй, а пик заболеваемости придется на вторую половину весны — конец апреля и начало мая.

Накануне в Москве заработали еще две выездные бригады вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Они делают прививки в ТЦ "Рио Ленинский" и "Дубровка". В ближайшие три недели пункты вакцинации откроются еще в шести торговых центрах.

Как сообщал NEWSTES, несколькими днями ранее в российской столице также стартовала вакцинация добровольцев препаратом "Спутник Лайт".

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По материалам: uposters.ru
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