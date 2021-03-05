Удивить любимую 8 марта? Легко!
До Международного женского праздника остались считанные дни, но у вас еще есть все шансы найти тот самый подарок, который удивит половинку — окажется не только приятным, но и полезным. Небольшая подборка к вашему вниманию.
Путь к сердцу женщины лежит… тоже через желудок
Утро 8 марта, выходной — самое время взять на себя «женские» заботы и приготовить праздничный завтрак для возлюбленной. Пусть проснётся от аромата сладкой выпечки на весь дом! «Шефмаркет» делится рецептом банановых панкейков с фундуком и сгущёнкой. К слову, сервис доставляет продукты с пошаговыми фоторецептами: панкейки получатся точно как на картинке.
С песней по жизни
Если ваша девушка меломан или просто слушает музыку и танцует под нее: презентуйте ей первоклассный звук! Надо лишь купить беспроводные наушники Beats Studio3. С системой подавления шумов она полностью растворится в мелодии, почувствует мельчайшие оттенки голосов исполнителей и в результате получит истинное удовольствие. А зарядки этого гаджета хватит аж на 22 часа.
Сон — лучшее лекарство
Хотите показаться оригинальным, предложите необычный подарок, например, ваша пассия за эко, био и осознанное потребление, для нее будет приятным сюрпризом авторская маска для сна и медитации из натуральных материалов Your Sleep Story. Любое расслабление она сделает качественным и комфортным.
А книга (даже аудио) — лучший подарок
Подписка на международный сервис Storytel предоставляет возможность слушать более 125 тысяч не только книг, но и сериалов, лекций, подкастов, стендапов! Лично наша женская часть коллектива выбирает новинки: «Уверенность в себе — это секси. Как полюбить себя в эпоху фотошопа, бодишейминга и ботокса» и «Правду о деле Гарри Квеберта». Подберите подходящий тариф, если не уверены во вкусах второй половинки, то на один месяц, а если знаете, что подобный сюрприз понравится, то смело на целый год!
Никогда не бывает лишней!
Кто она, конечно, косметика. Вот несколько беспроигрышных вариантов:
Для макияжа от Bourjois:
Жидкая подводка для век. Высокоточный аппликатор позволяет регулировать толщину стрелки, а водостойкая формула, обогащенная интенсивными цветными пигментами, останется на веках до 24 часов;
Механический карандаш для век. Пигментированный карандаш для глаз придает насыщенный оттенок всего одним движением.
Для молодости от Nivea:
Набор Make Up Expert
Крем для лица мгновенно преображает кожу уже на этапе увлажнения, делая ее ровной, шелковистой и создавая прекрасную основу для нанесения макияжа;
Выравнивающий эксфолиант очищает, совершенствует рельеф и тон кожи, подготавливая базу для крема.
Для ухода от Mixit:
Набор YOUR SKIN Daily Set Normal to Dry
Умная система ухода за кожей лица, где каждое средство усиливает действие предыдущего продукта благодаря продуманному сочетанию формул и активных ингредиентов.
Ну и, конечно, приветствуется полет воображения! Не ограничивайтесь букетом тюльпанов из ближайшего супермаркета или плюшевым мишкой, любая фантазия вознаграждается искренней благодарностью.