Удивить любимую 8 марта? Легко!

Анастасия Иванова

До Международного женского праздника остались считанные дни, но у вас еще есть все шансы найти тот самый подарок, который удивит половинку — окажется не только приятным, но и полезным. Небольшая подборка к вашему вниманию.

Путь к сердцу женщины лежит… тоже через желудок

Утро 8 марта, выходной — самое время взять на себя «женские» заботы и приготовить праздничный завтрак для возлюбленной. Пусть проснётся от аромата сладкой выпечки на весь дом! «Шефмаркет» делится рецептом банановых панкейков с фундуком и сгущёнкой. К слову, сервис доставляет продукты с пошаговыми фоторецептами: панкейки получатся точно как на картинке.

С песней по жизни

Если ваша девушка меломан или просто слушает музыку и танцует под нее: презентуйте ей первоклассный звук! Надо лишь купить беспроводные наушники Beats Studio3. С системой подавления шумов она полностью растворится в мелодии, почувствует мельчайшие оттенки голосов исполнителей и в результате получит истинное удовольствие. А зарядки этого гаджета хватит аж на 22 часа.

Сон — лучшее лекарство

Хотите показаться оригинальным, предложите необычный подарок, например, ваша пассия за эко, био и осознанное потребление, для нее будет приятным сюрпризом авторская маска для сна и медитации из натуральных материалов Your Sleep Story. Любое расслабление она сделает качественным и комфортным.

А книга (даже аудио) — лучший подарок

Подписка на международный сервис Storytel предоставляет возможность слушать более 125 тысяч не только книг, но и сериалов, лекций, подкастов, стендапов! Лично наша женская часть коллектива выбирает новинки: «Уверенность в себе — это секси. Как полюбить себя в эпоху фотошопа, бодишейминга и ботокса» и «Правду о деле Гарри Квеберта». Подберите подходящий тариф, если не уверены во вкусах второй половинки, то на один месяц, а если знаете, что подобный сюрприз понравится, то смело на целый год!

Никогда не бывает лишней!

Кто она, конечно, косметика. Вот несколько беспроигрышных вариантов:

Для макияжа от Bourjois:

Для молодости от Nivea:

Жидкая подводка для век. Высокоточный аппликатор позволяет регулировать толщину стрелки, а водостойкая формула, обогащенная интенсивными цветными пигментами, останется на веках до 24 часов;Механический карандаш для век. Пигментированный карандаш для глаз придает насыщенный оттенок всего одним движением.

Набор Make Up Expert

Для ухода от Mixit:

Крем для лица мгновенно преображает кожу уже на этапе увлажнения, делая ее ровной, шелковистой и создавая прекрасную основу для нанесения макияжа;Выравнивающий эксфолиант очищает, совершенствует рельеф и тон кожи, подготавливая базу для крема.

Набор YOUR SKIN Daily Set Normal to Dry

Умная система ухода за кожей лица, где каждое средство усиливает действие предыдущего продукта благодаря продуманному сочетанию формул и активных ингредиентов.

Ну и, конечно, приветствуется полет воображения! Не ограничивайтесь букетом тюльпанов из ближайшего супермаркета или плюшевым мишкой, любая фантазия вознаграждается искренней благодарностью.