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Украина попросила США ввести всеобъемлющие санкции против России

Украина попросила США ввести всеобъемлющие санкции против России
Украинские власти обратились к администрации президента США Джо Байдена с призывом ввести новый "всеобъемлющий санкционный режим" в отношении России.

Как заявила во время видеоконференции вашингтонского Атлантического совета замглавы офиса президента Владимира Зеленского Юлия Свириденко, новые ограничения должны включать меры против газопровода "Северный поток — 2". По ее словам, прекращение этого проекта является для Киева "критически важным".

Экономика

По материалам: ria.ru
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