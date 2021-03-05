Украина попросила США ввести всеобъемлющие санкции против России
Сегодня, 20:55 Лидия Мартынова
Украинские власти обратились к администрации президента США Джо Байдена с призывом ввести новый "всеобъемлющий санкционный режим" в отношении России.
Как заявила во время видеоконференции вашингтонского Атлантического совета замглавы офиса президента Владимира Зеленского Юлия Свириденко, новые ограничения должны включать меры против газопровода "Северный поток — 2". По ее словам, прекращение этого проекта является для Киева "критически важным".
По материалам: ria.ru