Украина попросила США ввести всеобъемлющие санкции против России

Лидия Мартынова

Украинские власти обратились к администрации президента США Джо Байдена с призывом ввести новый "всеобъемлющий санкционный режим" в отношении России.

Как заявила во время видеоконференции вашингтонского Атлантического совета замглавы офиса президента Владимира Зеленского Юлия Свириденко, новые ограничения должны включать меры против газопровода "Северный поток — 2". По ее словам, прекращение этого проекта является для Киева "критически важным".