Украинский канал заявил, что Зеленский заставил YouTube его заблокировать

Влада Некрасова

Один из закрытых на Украине телеканалов "112 Украина" заявил, что YouTube под давлением властей страны заблокировал их трансляцию.

В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране.





"Сервис YouTube под колоссальным давлением украинских властей в лице президента Владимира Зеленского заблокировал онлайн-трансляцию эфира канала "112 Украина", который имеет 925 тысяч подписчиков. Только вчера мы достигли отметки в 1 млрд просмотров на YouTube-канале "112 Украина", - говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте телеканала.

На телеканале отметили, что нынешние власти стремительно теряют свой рейтинг из-за падения экономики и социальной сферы и пытаются уничтожить независимые СМИ.