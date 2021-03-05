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Умерла советская актриса и режиссер Алла Ягизарова

Умерла советская актриса и режиссер Алла ЯгизароваАлла ЯгизароваКадр: фильм «Телефонистка»

Умерла советская актриса и режиссер Алла Ягизарова. Об этом сообщает «Комсомольская правда» в пятницу, 5 марта.

Ранее пожилая артистка жаловалась на здоровье. Родственники вызвали скорую помощь, женщину госпитализировали. Несмотря на усилия врачей, она скончалась.

«Предварительной причиной смерти 81-летней гражданки стала сердечно-сосудистая недостаточность, тело направлено в морг для проведения экспертизы», — сообщил источник издания. Отмечается, что актриса редко жаловалась на самочувствие.

Алла Ягизарова много лет посвятила работе в Бакинском театре юного зрителя имени Максима Горького. Затем артистка переехала в Москву и там поступила в ГИТИС на актерский факультет. Известно, что она обучалась на одном курсе с звездой советского кино Савелием Крамаровым. Позже она отучилась в Щукинском театральном училище на режиссера.

Последние годы Ягизарова была руководителем детского театра. Она также занималась постановкой взрослых спектаклей в доме культуры «Медик» и Доме Офицеров в подмосковном Одинцове.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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