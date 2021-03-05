«Универ» возвращается на экраны! Покажут истории героев «10 лет спустя»

Алексей Вольцев

В августе 2020 года СМИ заговорили о возвращении на экраны легендарного сериала «Универ», который смотрел, наверное, каждый из нас. Дату выхода первой серии тогда не сообщили, однако, отметили, что релиз юмористического проекта назначен на весну 2021 года. Сегодня мы готовы поделиться с вами радостной новостью: съемка нового сезона официально закончена. На сей раз создатели решили продемонстрировать нам истории уже полюбившихся всем героев, которые случились с ними через 10 лет, после окончания учебы.

«Ну вот и всё. Сегодня закончились съёмки «Универ. 10 лет спустя».

Это был невероятный и как это странно бы ни звучало… новый опыт!

Раскрывать секреты не буду. Нельзя. Фото и видео с площадки показать тоже не могу пока, через некоторое время вы сами все узнаете и даже увидите!))) думаю, что будет круто. И смело», — прокомментировала работу на площадке Аня Хилькевич.

Она также выразила огромную благодарность всем своим коллегам и призналась в том, что сезон вышел действительно потрясающий: «И хочется поблагодарить всех причастных к сему событию и съёмочному периоду всех причастных!))) это было фантастически кайфово! До встречи».

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