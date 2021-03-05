Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

«Универ» возвращается на экраны! Покажут истории героев «10 лет спустя»

«Универ» возвращается на экраны! Покажут истории героев «10 лет спустя»

В августе 2020 года СМИ заговорили о возвращении на экраны легендарного сериала «Универ», который смотрел, наверное, каждый из нас. Дату выхода первой серии тогда не сообщили, однако, отметили, что релиз юмористического проекта назначен на весну 2021 года. Сегодня мы готовы поделиться с вами радостной новостью: съемка нового сезона официально закончена. На сей раз создатели решили продемонстрировать нам истории уже полюбившихся всем героев, которые случились с ними через 10 лет, после окончания учебы.


«Ну вот и всё. Сегодня закончились съёмки «Универ. 10 лет спустя».
Это был невероятный и как это странно бы ни звучало… новый опыт!
Раскрывать секреты не буду. Нельзя. Фото и видео с площадки показать тоже не могу пока, через некоторое время вы сами все узнаете и даже увидите!))) думаю, что будет круто. И смело», — прокомментировала работу на площадке Аня Хилькевич.

Она также выразила огромную благодарность всем своим коллегам и призналась в том, что сезон вышел действительно потрясающий: «И хочется поблагодарить всех причастных к сему событию и съёмочному периоду всех причастных!))) это было фантастически кайфово! До встречи».

[media=https://www.instagram.com/p/CMAr8XDBqEQ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]
Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
Заказать крауд

Последние новости

Кравчук пригрозил России "радикальными шагами" из-за позиции по Донбассу
Кравчук пригрозил России "радикальными шагами" из-за позиции по
Полицейский таран на трассе Одесса — Киев: есть жертвы
Полицейский таран на трассе Одесса — Киев: есть жертвы
Адыгея готовится застроить две территории по программе "Стимул"
Адыгея готовится застроить две территории по программе "Стимул"
Что известно о модели Алине Санько, которая представит Россию на конкурсе «Мисс Вселенная»
Что известно о модели Алине Санько, которая представит Россию на
Мама Кейт Миддлтон: «С внуками я чувствую себя живой»
Мама Кейт Миддлтон: «С внуками я чувствую себя живой»
Солистка «ВИА Гры»: «Если хочешь погубить карьеру в группе, то иди и рожай!»
Солистка «ВИА Гры»: «Если хочешь погубить карьеру в группе, то иди и
Пластический хирург определила возраст Бэнкси по рукам на видео
Пластический хирург определила возраст Бэнкси по рукам на видео
Захарова обвинила Европу в политической игре вокруг вакцин
Захарова обвинила Европу в политической игре вокруг вакцин
Россия потребовала от Великобритании объяснить вмешательство в работу СМИ
Россия потребовала от Великобритании объяснить вмешательство в работу
Сотни маленьких девочек насильно выдали замуж в Британии
Сотни маленьких девочек насильно выдали замуж в Британии
Российские врачи заметили вызывающую беспокойство тенденцию в пандемии
Российские врачи заметили вызывающую беспокойство тенденцию в пандемии
Россиянина засудили за ругань на латыни
Россиянина засудили за ругань на латыни

Топ на сегодня

Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме
Путин примет участие в Петербургском международном экономическом
Ученые: сохранение темпов вакцинации в Москве поможет избежать третьей волны COVID-19
Ученые: сохранение темпов вакцинации в Москве поможет избежать
Байдена обвинили в открытии границ для наркокартелей
Байдена обвинили в открытии границ для наркокартелей
В Татарстане женщина убила сына и покончила с собой
В Татарстане женщина убила сына и покончила с собой
Кремль отреагировал на шутку премьера Словакии об обмене Закарпатья на «Спутник V»
Кремль отреагировал на шутку премьера Словакии об обмене Закарпатья

Еще по теме

«Универ. Новая общага» на ТНТ: 17 серия расскажет о том, как Варя предложит Майклу жить у нее, а Антон будет вести лекцию по скайпу
Универ. Новая общага - 12 серия, 13 сезон (23.11.2017)
Стало известно, когда возобновятся съемки "Анатомии страсти"
Универ. Новая общага - 13 сезон, 12 серия (23.11.2017) ТНТ