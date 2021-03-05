Ура! Биби Рекса работает над песней для BTS

Лидия Мартынова

Вчера американская исполнительница Биби Рексы (Bebe Rexha) провела прямой эфир в Instagram, в котором рассказала о своем новом треке, а также о предстоящих работах. Оказалось, что исполнительница готовит что-то очень крутое с южнокорейской к-поп группой BTS.

В одной из трансляций певица Биби Рекса разоткровенничалась и сообщила, что она работает над песней для BTS. По ее словам, стало ясно, что проект полностью пока не готов. Вместе с ребятами они дорабатывают некоторые детали и вносят «изюминку».

«Правда, это будет бомба. Я записывала свою мелодию на телефон, а потом давала прослушать ребятам. Им понравилось«, — рассказала певица.

биби рекса работает над песней для Бантани!! чую хит... pic.twitter.com/kOboSBZ9dE — tritsy🥀🎭💎; slow -R- (@tritsy10) February 16, 2021

БИБИ РЕКСА ПИШЕТ ПЕСНЮ ДЛЯ БАНТАН ААА pic.twitter.com/egnRSatr6O — 𝙧𝙖𝙧𝙚 𐤀 (@tklovetape) February 16, 2021

Коллаборация действительно обещает быть мощной! Напомним, ранее Биби не раз рассказывала, что ей очень нравится творчество BTS. Как-то девушка даже подбегала к Ви (V) вместе с поклонницами, чтобы попросить сделать селфи с ней. Певица надеется, что слушатели по достоинству оценят ее работу, и новый трек станет очередной ступенькой вверх по карьерной лестнице для мальчиков.

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