В ЕС разрешили странам самостоятельно закупать «Спутник V»

Вадим Карасев

Фото: Kalizhan Ospanov / XinHua / Globallookpress.com

Странам-членам Евросоюза разрешено самостоятельно закупать российскую вакцину «Спутник V». Об этом заявил представитель Еврокомиссии (ЕК) Эрик Мамер, его цитирует ТАСС.

«Следует разделять два аспекта: мы определили портфель вакцин, которые приобретаем сообща. Государства ЕС не должны вести параллельные переговоры с производителями вакцин из общеевропейского портфеля. Но они имеют полное право с юридической точки зрения приобретать вакцины у других поставщиков», — подчеркнул Мамер.

Представитель ЕК отметил, что процедура одобрения вакцин действительно осуществляется Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), однако при этом существует процедура для экстренных случаев: она позволяет странам приобретать вакцины без одобрения Еврокомиссии и рекомендаций ЕМА. Мамер добавил, что стратегия ЕК — гарантировать доступ государствам ЕС к вакцинам, чтобы привить всех граждан объединения.

4 марта EMA начало экспертизу российской вакцины «Спутник V». Европейский регулятор рассчитывает, что оценка вакцины пройдет в сокращенные сроки.

Венгрия и Словакия уже одобрили применение «Спутника V» в индивидуальном порядке, не дожидаясь регистрации препарата в ЕС.

На данный момент 42 страны зарегистрировали российский препарат.