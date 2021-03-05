В Якутии мобильный «Кванториум» намерен провести в 2021 году мероприятия для 7 тысяч детей

Влада Некрасова

В Якутии мобильный технопарк «Кванториум» Минпросвещения России намерен провести в 2021 году мероприятия для 7 тысяч детей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу технопарка.

Технопарк запущен в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

Занятия в мобильном технопарке проводятся для учащихся 5–11-х классов по направлениям «Промышленный дизайн», «Промышленная робототехника», «Информационные технологии», «Разработка VR/AR-приложений», «Аэротехнологии», «Геоинформационные технологии» и «Хай-тек». В 2020 году мобильный технопарк охватил занятиями свыше 1,1 тысячи детей.

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.