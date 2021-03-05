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В Киеве 11-летнюю девочку пытались изнасиловать в подъезде

В Киеве 11-летнюю девочку пытались изнасиловать в подъезде

В Днепровском районе Киева из-за педофилов многие учителя просят родителей провожать детей в школу и забирать домой. Сразу два случая педофилии зафиксированы здесь 3 марта. Так, на проспекте Шухевича, 26, лысый мужчина примерно в 15 часов зашел в подъезд за 11-летней девочкой, возвращавшейся из школы. Там он попытался ее раздеть и принуждал девочку к сексу в «неестественной форме». К счастью, в этот момент кто-то зашел в парадное, спугнул насильника, а девочка успела убежать и рассказала о произошедшем взрослым.

Полиция и активисты общественной организации «Автопатруль Майдан» прочесали микрорайон, однако извращенца пока не обнаружили. Его приметы: 30−40 лет, высокий, спортивного телосложения, лысый или коротко стриженный, был одет в черную безрукавку, под которой виднелось что-то красное (а возможно, в красную безрукавку, а под ней было что-то черное), и спортивные штаны.


А в полутора километрах от этого места — на улице Радужной — другой мужчина попытался похитить ученика 265-й школы. В полшестого вечера мужчина подошел к вышедшему из школы мальчику, представился маминым другом и сказал, что та прислала его, чтобы отвел мальчика домой. Но школьник идти с незнакомым мужчиной отказался. Неудавшийся похититель еще несколько минут постоял рядом, после чего ушел. Приметы неизвестного: рост 160−165, лицо прыщавое или в оспинах, был в черной куртке, синих джинсах и солнцезащитных очках.

В главке полиции Киева «ФАКТАМ» подтвердили случай попытки изнасилования школьницы. Нападавший пока не задержан, но более подробную информацию о нем и ходе расследования правоохранители обещают вскоре обнародовать. О попытке же похищения ребенка у 265-й школы полиции пока неизвестно. Вероятно, родители мальчика в правоохранительные органы не обращались.

Как ранее сообщали «NewsTes», в Белогородке под Киевом подозрение объявлено педофилу, развращавшему девочек в своем и соседних селах.

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Украина

По материалам: fakty.ua
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