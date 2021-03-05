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В марте в Великом Новгороде пройдет региональный этап конкурса «Большие вызовы»

В марте в Великом Новгороде пройдет региональный этап конкурса «Большие вызовы»

19 марта в Великом Новгороде, на базе детского технопарка «Новгородский Кванториум», состоится региональный этап Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы», сообщает Министерство образования Новгородской области.

Он пройдет по направлениям «Нейротехнологии и природоподобные технологии», «Умный город и безопасность», «Современная энергетика» и «Агропромышленные и биотехнологии».

В конкурсе участвуют старшеклассники и студенты Новгородской области, которые занимаются научной или исследовательской деятельностью. Заявки подали авторы более 30 проектов.

Конкурс проходит в Новгородской области уже во второй раз. Он является отборочным этапом Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы». Победители регионального этапа конкурса примут участие во всероссийском этапе, по итогам которого лучшие юные техники и изобретатели будут приглашены на проектную смену в образовательный центр «Сириус» летом 2021 года.

Всероссийский конкурс научно-технологических проектов «Большие вызовы» организуется и проводится при методологической поддержке образовательного фонда «Талант и успех». Учредителем регионального конкурса является Министерство образования Новгородской области, организатором – ГОАУ «Новгородский Кванториум».

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

Общество

По материалам: edu.ru
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