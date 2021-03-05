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В Минсельхозе предложили ограничить поддержку экспорта масла и яиц

В Минсельхозе предложили ограничить поддержку экспорта масла и яиц
Минсельхоз РФ предложил отложить до августа компенсацию части затрат на перевозку подсолнечного масла и яиц, проект соответствующего постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.

Данным механизмом пользуются, в том числе, компании, которые поставляют продукцию за рубеж. В пояснительной записке к проекту отмечается, что он "подготовлен с учетом текущей ценовой ситуации на социально значимые продукты". "Периоды временных ограничений по субсидированию транспортировки отдельных видов продукции АПК определены с учетом сезонности сельскохозяйственного производства", - добавляется в записке.

Экономика

По материалам: ria.ru
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