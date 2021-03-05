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В Москве на Городской конкурс лучших воспитательных практик представили более 1 тысячи проектов

В Москве на Городской конкурс лучших воспитательных практик представили более 1 тысячи проектов

В Москве на Городской конкурс лучших воспитательных практик было представлено более 1 тысячи проектов, сообщает пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы.

Пять воспитательных практик столичных образовательных организаций были названы абсолютными победителями.

В пятерку победителей вошли школа № 1583, Московский техникум креативных индустрий имени Л.Б. Красина, школа № 1248, школа № 2126 «Перово» и школа № 1363. Их наградил заместитель руководителя Департамента образования и науки Антон Молев.

«Главным результатом конкурса стало то, что теперь у столичных педагогов появилась возможность обсуждать и тиражировать воспитательные практики, которые рождаются непосредственно внутри педагогических коллективов.  Любая московская школа может воспользоваться готовым решением или обменяться опытом со своими коллегами», – отметил Антон Молев.

Организатором конкурса является Департамент образования и науки города Москвы, оператором – Городской методический центр.

Общество

По материалам: edu.ru
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