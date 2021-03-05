В ново-ямской школе Тверской области появилась новая «Точка роста»

Влада Некрасова

В ново-ямской школе Старицкого района Тверской области открыт Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» Минпросвещения России, сообщает Министерство образования Тверской области.

Всего в 2021 году в Тверской области начнут работу 90 таких центров. Они создаются в рамках национального проекта «Образование».

Проект направлен на повышение качества образования, развитие творческих способностей учащихся.

В новом центре созданы учебные кабинеты по проектным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», а также помещение для проектной деятельности.

Кабинеты оборудованы новой мебелью. Столы, стулья, мягкие пуфы легко перемещаются и трансформируются в соответствии с учебной задачей. В кабинетах установили новое оборудование: квадрокоптеры, развивающие конструкторы, мощные компьютеры, шлем виртуальной реальности и тренажеры для обучения навыкам оказания первой медицинской помощи.