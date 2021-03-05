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В Новой Зеландии тысячи людей срочно эвакуируют из-за угрозы цунами

В Новой Зеландии тысячи людей срочно эвакуируют из-за угрозы цунами
Власти Новой Зеландии в связи с угрозой цунами объявили срочную эвакуацию на острове Северный, пишет газета New Zealand Herald.

Угроза возникновения цунами была объявлена после мощного землетрясения магнитудой 8,1 в районе новозеландского архипелага Кермадек в Тихом океане.

Жителям прибрежной зоны острова Северный было приказано срочно эвакуироваться на возвышенные места.


Издание сообщает о тысячах жителей, покидающих свои дома. На дорогах возникли пробки. Особенно затруднено движение на выезде из города Фангареи.

В мире

По материалам: ria.ru
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