В Новой Зеландии тысячи людей срочно эвакуируют из-за угрозы цунами
Сегодня, 00:55 Лидия Мартынова
Власти Новой Зеландии в связи с угрозой цунами объявили срочную эвакуацию на острове Северный, пишет газета New Zealand Herald.
Угроза возникновения цунами была объявлена после мощного землетрясения магнитудой 8,1 в районе новозеландского архипелага Кермадек в Тихом океане.
Жителям прибрежной зоны острова Северный было приказано срочно эвакуироваться на возвышенные места.
Издание сообщает о тысячах жителей, покидающих свои дома. На дорогах возникли пробки. Особенно затруднено движение на выезде из города Фангареи.
По материалам: ria.ru