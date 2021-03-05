В Пензенской области 1 сентября откроется первый в регионе школьный детский технопарк «Кванториум»

Анастасия Иванова

В Пензенской области 1 сентября откроется первый в регионе школьный детский технопарк «Кванториум» Минпросвещения России, сообщает Министерство образования Пензенской области.

Технопарк начнет свою работу в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» на базе Лицея современных технологий управления № 2 города Пензы. Он будет работать по шести направлениям: «Химия»; «Физика и энерджи»; «Биология и экология»; «Геоаэро», «Хай-тек» и «Робо».

«Обучение в «Кванториуме» смогут пройти не только ученики лицея. Дополнительное образование будет доступно и для учеников других школ. В регионе уже действуют два «Кванториума», один из которых мобильный. Создание школьного «Кванториума» позволит расширить существующие границы дополнительного образования, повысить доступность высокотехнологичного оборудования для учеников, а педагогам – проводить предпрофильную подготовку», – сказал министр образования области Александр Воронков.

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.