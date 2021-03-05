В России появилось приложение для инвестиций в вина

Алексей Вольцев

Приложение для инвестиций и продажи марочных вин Vindome, которое было создано в прошлом году, запустилось и в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса.

"Платформа Vindome была создана в 2020 году командой экспертов по инвестициям в технологические стартапы и профессионалов глобального рынка вин. Стоимость разработки сервиса составила более 1 миллиона евро ... . Лид инвестором в проект выступила Виктория Палатник, сооснователь и управляющий партнер Massa Group", - напомнили в сервисе.