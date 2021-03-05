Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В России проведут фестиваль патриотического рэпа

В России проведут фестиваль патриотического рэпа

Федеральное казначейство объявило о скором проведении патриотического рэп-фестиваля, участие в котором примут студенты и сотрудники экономических ведомств и правоохранительных органов.

Мероприятие получило название "Первый всероссийский фестиваль патриотического рэпа", пишет портал Delta.News. В распоряжении издания оказался документ, подписанный начальником отдела инспектирования и профилактики правонарушений Выборгской таможни А.Н. Барышева, в котором он распорядился провести разъяснительную работу среди личного состава о возможности принять участие в музыкальном мероприятии. Соответствующее указание поступило в таможенное ведомство из управления Федерального казначейства по Ленинградской области (УФК по ЛО).

В казначействе уточнили, что вместе с этим органом учредителем фестиваля выступает Центральный спортивный клуб финансово-экономических органов России. Цель мероприятия состоит в формировании чувства патриотизма и любви к родине, уважения к закону и правопорядку, бережного отношения к культурному наследию и традициям российского народа, а также воспитание гражданской ответственности. В первую очередь оно направлено на молодежь.

"Конечно, это рассчитано на привлечение молодежи. Где мы и где рэп", - отметила представитель УФК по ЛО.

Фестиваль пройдет в несколько этапов. До конца марта региональным участникам необходимо отправить организатору видеозапись выступления сотрудника или сотрудников, продолжительностью не более 5 минут. Второй отборочный период запланирован на май, а финал конкурса пройдет в сентябре на форуме "Таврида-Арт" в Крыму.

"Не знаем, какие будут призы. Может, просто открытка "спасибо за участие", а может, - и какой-то денежный. Но сам фестиваль "Таврида" очень крутой, так что участие в нем уже моно считать призом", - отметили в казначействе.

Главные новости

По материалам: uposters.ru
Заказать крауд

Последние новости

Политолог оценил последствия новых возможных санкций против России
Политолог оценил последствия новых возможных санкций против России
Жириновский призвал возродить балы в России
Жириновский призвал возродить балы в России
МТС запустила первую в России 5G сеть
МТС запустила первую в России 5G сеть
В России проведут фестиваль патриотического рэпа
В России проведут фестиваль патриотического рэпа
Масленица 2021: что можно и чего нельзя делать на праздничной неделе
Масленица 2021: что можно и чего нельзя делать на праздничной неделе
В Москве на Городской конкурс лучших воспитательных практик представили более 1 тысячи проектов
В Москве на Городской конкурс лучших воспитательных практик
На Кубани в рамках национального проекта «Образование» одновременно строят пять школ
На Кубани в рамках национального проекта «Образование» одновременно
Захарова пообещала «скоро порадовать» США ответом на санкции
Захарова пообещала «скоро порадовать» США ответом на санкции
Судья предложил насильнику жениться на жертве-школьнице для избежания срока
Судья предложил насильнику жениться на жертве-школьнице для избежания
США разместят ракеты на соседних с Китаем островах
США разместят ракеты на соседних с Китаем островах
Кремль начал готовиться к новым санкциям США
Кремль начал готовиться к новым санкциям США
Госдолгу США предсказали рекордный взлет
Госдолгу США предсказали рекордный взлет

Топ на сегодня

Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме
Путин примет участие в Петербургском международном экономическом
Ученые: сохранение темпов вакцинации в Москве поможет избежать третьей волны COVID-19
Ученые: сохранение темпов вакцинации в Москве поможет избежать
Назван способ победить коронавирус в России за две недели
Назван способ победить коронавирус в России за две недели
Россию приравняли к Африке по уровню свобод
Россию приравняли к Африке по уровню свобод
В ЕС зарплату мужчин и женщин захотели сделать равной
В ЕС зарплату мужчин и женщин захотели сделать равной

Еще по теме

В Музее Победы прошел гала-концерт «Звезда спасения»
Юнармейцы Красноярского края приняли участие в фестивале «Роспатриотфест»
Москвичи оценят фестиваль «Путешествие в Рождество»
Они вернутся в Россию - Кириенко об участниках фестиваля в Сочи