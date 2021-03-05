В России проведут фестиваль патриотического рэпа

Вадим Карасев

Федеральное казначейство объявило о скором проведении патриотического рэп-фестиваля, участие в котором примут студенты и сотрудники экономических ведомств и правоохранительных органов.

Мероприятие получило название "Первый всероссийский фестиваль патриотического рэпа", пишет портал Delta.News. В распоряжении издания оказался документ, подписанный начальником отдела инспектирования и профилактики правонарушений Выборгской таможни А.Н. Барышева, в котором он распорядился провести разъяснительную работу среди личного состава о возможности принять участие в музыкальном мероприятии. Соответствующее указание поступило в таможенное ведомство из управления Федерального казначейства по Ленинградской области (УФК по ЛО).

В казначействе уточнили, что вместе с этим органом учредителем фестиваля выступает Центральный спортивный клуб финансово-экономических органов России. Цель мероприятия состоит в формировании чувства патриотизма и любви к родине, уважения к закону и правопорядку, бережного отношения к культурному наследию и традициям российского народа, а также воспитание гражданской ответственности. В первую очередь оно направлено на молодежь.

"Конечно, это рассчитано на привлечение молодежи. Где мы и где рэп", - отметила представитель УФК по ЛО.

Фестиваль пройдет в несколько этапов. До конца марта региональным участникам необходимо отправить организатору видеозапись выступления сотрудника или сотрудников, продолжительностью не более 5 минут. Второй отборочный период запланирован на май, а финал конкурса пройдет в сентябре на форуме "Таврида-Арт" в Крыму.

"Не знаем, какие будут призы. Может, просто открытка "спасибо за участие", а может, - и какой-то денежный. Но сам фестиваль "Таврида" очень крутой, так что участие в нем уже моно считать призом", - отметили в казначействе.