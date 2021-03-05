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В России захотели запретить одноразовый пластик

В России захотели запретить одноразовый пластикФото: Станислав Тихомиров / «Коммерсантъ»

На территории России, а также других-стран членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) захотели запретить использование одноразового пластика. Такая мера включена в стратегию развития Евразийской экономической интеграции до 2025 года, пишут «Известия».

Ожидается, что запрет на производство и ввоз одноразового пластика будет вводиться поэтапно. Детали и конкретный план обсуждается странами-участницами ЕАЭС (Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия).

Параллельно в российском Минприроды рассматривают другие возможные варианты снижения вредного влияния пластика на окружающую среду. Среди них вторичная переработка этого материала.

В свою очередь Минпромторг обращает внимание на экономические аспекты отказы от пластика. В частности, его заменители, такие как бумагу и картон, невозможно использовать для упаковывания некоторых видов продуктов питания.

В прошлом году с похожей инициативой выступала Белоруссия, предлагавшая запретить оборот на территории ЕАЭС части продукции из одноразового пластика. Однако Россия тогда не одобрила такие изменения.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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