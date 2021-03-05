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В сети обсуждают маленький член в прямом эфире Биби Рексы

В сети обсуждают маленький член в прямом эфире Биби Рексы

Вчера американская исполнительница Биби Рексы (Bebe Rexha) вышла на связь со своим поклонниками и не только… Извращенцы тоже подключились к беседе с певицей. Девушка запустила онлайн-трансляцию в Instagram и к ней в эфир ворвался мужчина, который порадовал публику своим достоинством.


Биби Рекса решила рассказать своим поклонникам про новый сингл Sacrifice, девушка запустила трансляцию и отвечала на вопросы зрителей. В какой-то момент к ней в эфир «постучался» незнакомец. Мужчина появился в эфире с приглушенным светом в довольно интимной обстановке. В какой-то момент пользователь опустил камеру вниз и продемонстрировал свой член. Биби закричала и тут же остановила трансляцию, которую смотрели 40 тысяч человек. Через пару минут певица восстановила вещание и извинилась перед зрителями.

 «Ребята, я очень извинясь перед вами. Но у него всё равно был маленький», — иронично отметила Биби Рекса.

После этого случая в сети начали создавать мемы и обсуждать забавный случай в Twitter. Уж очень пользователям понравилась реакция Биби.

А тебе приходилось сталкивать с такими персонажами?

Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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