В Севастополе открылась новая школа с углублённым изучением математики и информатики в рамках нацпроекта «Образование»

Лидия Мартынова

В рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование» в одном из микрорайонов Севастополя построена новая школа «Экотех+» с углублённым изучением таких предметов, как математика и информатика, сообщает Министерство просвещения Российской Федерации.

Образовательная программа школы включает предпрофильную подготовку по информационно-технологическому и гуманитарному направлениям. Особое внимание также уделяется экологическому воспитанию учеников. Учебное заведение оснащено всем необходимым современным оборудованием для углублённого изучения таких предметов, как математика, информатика, иностранные языки. Также школа тестирует использование современных технологий в учебном процессе: учащиеся средних и старших классов учатся по книгам в электронной форме вместо бумажных. Помимо учебных кабинетов, в двух корпусах здания есть актовый и два спортивных зала, изостудия, шахматный кружок, хореографический класс, кинофотолаборатория.

В учебное заведение перешли школьники, которые раньше учились в школах с двухсменным обучением, а его педагогический коллектив пополнился магистрантами Севастопольского государственного университета, которые специально готовились к работе в школе «Экотех+», в том числе приняв участие в разработке её концепции.

Школа «Экотех+» – первое общеобразовательное учреждение, построенное в Севастополе в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».

Минпросвещения России уделяет особое внимание строительству и современному оснащению школ в рамках нацпроекта «Образование». В 2021 году стартовал масштабный четырёхлетний проект по возведению 1910 школ на 1 млн 200 тысяч новых мест.