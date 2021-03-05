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В Совфеде заявили о "преступности" строительства городов в Арктике

В Совфеде заявили о "преступности" строительства городов в Арктике
Строить новые города постоянного проживания в Арктике не оправдано с точки зрения экономики, а также с точки зрения людей, которые вынуждены будут жить в крайне тяжелых для человека условиях, сообщил РИА Новости член комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Важенин в кулуарах международной конференции Арктика-2021.

"Мое глубокое убеждение, что (строить - ред.) новые города в Арктике просто преступно… В принципе, весь бизнес идет по этому пути. Надо просто определить объем инфраструктуры, который необходим в этом поселке. Соотношение на одно рабочее место - это один к шести (один человек работает - шестеро нужны, чтобы он мог жить там). Это семья, дальше идут сады, школы, снежный ком. Вахтовый метод уже апробировал себя для Ямбургского месторождения, для Заполярного месторождения, для Сабетты", - сказал Важенин.

Он отметил, что не стоит вкладывать деньги в развитие старых городов. Важнее дать возможность пенсионерам уехать из этих сложных условий для жизни в другие районы страны.


"На мой взгляд - это измеримые показатели, которые нужны для содержания пенсионеров на севере или их переезде", - уточнил Важенин.


По словам сенатора, при расчете стоимости добычи не оценивают стоимость городов, которые возникнут рядом с этим месторождением.

Мнение сенатора поддерживает ведущий научный сотрудник МГУ, кандидат географических наук Надежда Замятина.

Россия

По материалам: ria.ru
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