В Совфеде заявили о "преступности" строительства городов в Арктике
"Мое глубокое убеждение, что (строить - ред.) новые города в Арктике просто преступно… В принципе, весь бизнес идет по этому пути. Надо просто определить объем инфраструктуры, который необходим в этом поселке. Соотношение на одно рабочее место - это один к шести (один человек работает - шестеро нужны, чтобы он мог жить там). Это семья, дальше идут сады, школы, снежный ком. Вахтовый метод уже апробировал себя для Ямбургского месторождения, для Заполярного месторождения, для Сабетты", - сказал Важенин.
Он отметил, что не стоит вкладывать деньги в развитие старых городов. Важнее дать возможность пенсионерам уехать из этих сложных условий для жизни в другие районы страны.
"На мой взгляд - это измеримые показатели, которые нужны для содержания пенсионеров на севере или их переезде", - уточнил Важенин.
По словам сенатора, при расчете стоимости добычи не оценивают стоимость городов, которые возникнут рядом с этим месторождением.
Мнение сенатора поддерживает ведущий научный сотрудник МГУ, кандидат географических наук Надежда Замятина.