Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » В США заявили о низшей точке в отношениях с Россией со времен холодной войны

В США заявили о низшей точке в отношениях с Россией со времен холодной войны

В США заявили о низшей точке в отношениях с Россией со времен холодной войныФото: Erin Scott / Reuters

В США заявили о низшей точке в отношениях с Россией со времен окончания холодной войны. Такое мнение выразил кандидат на пост заместителя министра обороны США по политическим делам Колин Кол, его цитирует ТАСС.

Кол рассказал о взаимоотношениях Вашингтона и Москвы в письменных ответах на вопросы законодателей к слушаниям в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США, посвященным рассмотрению его кандидатуры.

«Отношения между Соединенными Штатами и Россией, вероятно, достигли низшей точки со времен окончания холодной войны», — написал он, добавив, что если Россия не изменит своего поведения в соответствии со взглядами Вашингтона, эти отношения «будут продолжать ухудшаться».

Кол подчеркнул, что интересы Москвы и Вашингтона могут пересекаться в нескольких основных сферах. К ним он отнес обеспечение стратегической стабильности и снижение до минимума риска «непреднамеренной эскалации во всех сферах», которая может привести к военным действиям с использованием неядерных и ядерных вооружений.

Ранее США и Великобритания собрались ввести санкции против России в рамках так называемого акта Магнитского «за применение химического оружия». Вашингтон и Лондон обсуждают введение новых мер против Москвы, под которые могут попасть в том числе «российские олигархи». Также уточняется, что администрация президента США Джо Байдена может пойти на «экстремальные шаги» и ввести санкции против российского госдолга.

В мире

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Песков подтвердил перестановки в руководстве ФСБ
Песков подтвердил перестановки в руководстве ФСБ
Стали известны подробности ухода Ельцина в отставку
Стали известны подробности ухода Ельцина в отставку
Врач рассказал россиянам о правильном лечении насморка
Врач рассказал россиянам о правильном лечении насморка
Жена Мамаева попала в больницу из-за отравления таблетками, полиция проводит проверку
Жена Мамаева попала в больницу из-за отравления таблетками, полиция
Верховный суд назвал уважительные причины неуплаты алиментов
Верховный суд назвал уважительные причины неуплаты алиментов
Собчак раскритиковала жену Шнурова: "Новая женщина для него делает хуже, но для себя все грамотно"
Собчак раскритиковала жену Шнурова: "Новая женщина для него делает
Звезда «ДОМа-2» Александра Гозиас купила квартиру
Звезда «ДОМа-2» Александра Гозиас купила квартиру
Филипп Киркоров пообещал отправить Даву на «Евровидение» от Армении
Филипп Киркоров пообещал отправить Даву на «Евровидение» от Армении
Эксперт проанализировал рейтинг Медведчука после введения против него санкций
Эксперт проанализировал рейтинг Медведчука после введения против него
Блокчейн-компания купила и сожгла работу Бэнкси, сделав ее виртуальной
Блокчейн-компания купила и сожгла работу Бэнкси, сделав ее виртуальной
Антонов оценил политику Байдена в области стратегической стабильности
Антонов оценил политику Байдена в области стратегической стабильности
В США заявили о низшей точке в отношениях с Россией со времен холодной войны
В США заявили о низшей точке в отношениях с Россией со времен

Топ на сегодня

Помпео не исключил, что будет баллотироваться в президенты в 2024 году
Помпео не исключил, что будет баллотироваться в президенты в 2024 году
Россия не вмешивается во внутренние дела Армении, заявила Захарова
Россия не вмешивается во внутренние дела Армении, заявила Захарова
"Заботящийся об Америке" Помпео не исключил выдвижения в президенты
"Заботящийся об Америке" Помпео не исключил выдвижения в президенты
Звонок Пугачевой, врачи и оливье: как тяжелобольной Борис Моисеев отмечает день рождения
Звонок Пугачевой, врачи и оливье: как тяжелобольной Борис Моисеев
Ученые: сохранение темпов вакцинации в Москве поможет избежать третьей волны COVID-19
Ученые: сохранение темпов вакцинации в Москве поможет избежать

Еще по теме

Посол США в России рассказал о новом 1986 годе в двусторонних отношениях
Посол ЕС отметил исторически низкий уровень отношений Евросоюза с Россией
Госдума ждет реакцию из США на призыв обсудить отношения с Россией
Столтенберг и Горбачев прокомментировали отношения России с НАТО