В США заявили о низшей точке в отношениях с Россией со времен холодной войны

Вадим Карасев

Фото: Erin Scott / Reuters

В США заявили о низшей точке в отношениях с Россией со времен окончания холодной войны. Такое мнение выразил кандидат на пост заместителя министра обороны США по политическим делам Колин Кол, его цитирует ТАСС.

Кол рассказал о взаимоотношениях Вашингтона и Москвы в письменных ответах на вопросы законодателей к слушаниям в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США, посвященным рассмотрению его кандидатуры.

«Отношения между Соединенными Штатами и Россией, вероятно, достигли низшей точки со времен окончания холодной войны», — написал он, добавив, что если Россия не изменит своего поведения в соответствии со взглядами Вашингтона, эти отношения «будут продолжать ухудшаться».

Кол подчеркнул, что интересы Москвы и Вашингтона могут пересекаться в нескольких основных сферах. К ним он отнес обеспечение стратегической стабильности и снижение до минимума риска «непреднамеренной эскалации во всех сферах», которая может привести к военным действиям с использованием неядерных и ядерных вооружений.

Ранее США и Великобритания собрались ввести санкции против России в рамках так называемого акта Магнитского «за применение химического оружия». Вашингтон и Лондон обсуждают введение новых мер против Москвы, под которые могут попасть в том числе «российские олигархи». Также уточняется, что администрация президента США Джо Байдена может пойти на «экстремальные шаги» и ввести санкции против российского госдолга.