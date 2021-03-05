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В США запретят показывать петли из-за расизма

В США запретят показывать петли из-за расизмаФото: Globallookpress.com

В штате Орегон (США) предложили запретить демонстрацию веревочных петель из-за расизма. По мнению законодателей, такие изображения напоминают о линчеваниях в эпоху рабства в стране. Об этом пишет CBS News.

Законодатели штата начали рассмотрение законопроекта, согласно которому демонстрация петель будет считаться правонарушением. Наказанием может стать лишение свободы сроком до года и штраф в размере 6,2 тысячи долларов.

Один из выступающих за введение запрета, чернокожий член совета города Юджин по имени Грег Эванс, отметил, что петли напоминают ему о страшном прошлом семьи. По словам мужчины, его предка линчевали в одном из американских штатов более 100 лет назад. «По сути его убили за оскорбление белого человека. Его подвесили на петле. Его тело было изрешечено пулями, а затем его подожгли», — делится он.

Поводом для требований запретить петли стал случай, произошедший в январе в Юджине. Неизвестные бросили петлю в контейнер для переработки отходов, который стоял у дома межрасовой пары. На их машине также написали расистское оскорбление. По словам Эванса, это могли сделать и простые подростки, однако даже им следует понимать, что «с такими вещами не шутят».

Некоторые американские штаты — Луизиана, Вирджиния, Калифорния, Нью-Йорк, Мэриленд и Коннектикут — уже криминализовали демонстрацию веревочных петель.

В мире

По материалам: lenta.ru
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