В Татарстане женщина убила сына и покончила с собой

Влада Некрасова

Тело шестилетнего мальчика обнаружено в четверг вечером в одном из домов посёлка Васильево в Татарстане, в убийстве подозревают его мать, которую также нашли мертвой, сообщает следственное управление СК РФ по республике.

"Вечером 4 марта в одном из домов в поселке Васильево Зеленодольского района обнаружено тело 6-летнего мальчика с признаками насильственной смерти в виде следов удушения. Кроме того, во дворе дома найдено тело его 38-летней матери, которая, по предварительным данным, убила ребенка, а затем свела счеты с жизнью", - говорится в сообщении.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "убийство малолетнего".

В настоящее время проведен осмотр места происшествия. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз.