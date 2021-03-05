В Тверской области за 5 лет открыли 11 новых садов для 1025 детей

Влада Некрасова

В Тверской области за пять лет открыли 11 новых садов для 1025 детей и две новые школы для 1784 учеников, сообщает ВГТРК «Тверь».

Губернатор региона Игорь Руденя отметил, что в настоящее время в регионе строится еще шесть детсадов на 1010 мест, что позволит ликвидировать очередь в ясельные группы.

«Детские сады и школы строятся по современным проектам, обеспечивающим безопасность детей, максимальное удобство для педагогов. Активно идет модернизация действующих школ. Призываю глав муниципальных образований активно участвовать в этих процессах: время идёт, чем масштабнее мы проведем эту работу, тем быстрее мы приведем наши учебные заведения в нормативные состояния, которые позволят нашим детям комплексно развиваться и получать образование», – сказал Игорь Руденя.