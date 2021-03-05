В ВОЗ назвали сроки окончания пандемии коронавируса

Алексей Вольцев

Глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что 2021 все ещё будет "годом коронавируса", однако на окончание пандемии можно рассчитывать к началу 2022 года.

"Я исхожу из того, что 2021 год будет ещё одним годом COVID. Но он будет более предсказуемым и управляемым. 2020 год был Terra incognita, научная и политическая неизвестность. Год спустя мы знаем гораздо больше. У нас есть инструменты, диагностические программы, у нас есть вакцина. Для меня в моей работе, однако, важно планировать наперед. Поэтому я исхожу из того, что к началу 2022 года пандемия закончится. Что не означает, что вирус исчезнет. Однако, надеюсь, к тому моменту уже не потребуется вмешательств", - заявил Клюге в интервью изданию Welt.

Однако он предупредил, что необходима "европейская солидарность": "Нельзя, чтобы богатые регионы были вакцинированы, а другие - нет".

Клюге также отметил, что очень важно то, как страны будут снимать ограничения. "Если все будет происходить слишком быстро, мы вновь вернемся к началу", - подчеркнул он.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В этих условиях стран мира приняли карантинные меры и закрыли свои границы для иностранцев, было приостановлено регулярное авиа-, авто- и железнодорожное сообщение. Оно возобновляется поэтапно с учетом улучшения эпидемиологической обстановки.