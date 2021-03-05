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Венгерский премьер предложил правым силам Европы объединиться

Венгерский премьер предложил правым силам Европы объединиться

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил сформировать в Европе альянс правых политических сил. Как сообщает "Интерфакс", он от имени официального Будапешта заявил о готовности рассматривать "все виды предложений по обновлению европейской политики".

По словам премьера, уже ведутся предварительные переговоры с партиями в Польше ("Право и справедливость") и Италии ("Лига Севера", "Братья Италии").

"В Европе должно быть политическое пристанище для людей нашего склада, кто хочет защитить институт семьи, защитить нашу родину и кто думает более в терминах национальных государств, работающих вместе, нежели Европейской империи", — заметил он.

Орбан известен как последовательный противник современных европейских порядков, связанных с мультикультурализмом, поддержкой ЛГБТ и отрицанием старых христианских и консервативных ценностей.

Как сообщал NEWSTES, ранее Венгрия одной из первых в Европе заключила с Россией договор на поставку вакцины "Спутник V".

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По материалам: uposters.ru
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