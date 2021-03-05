Верховный суд назвал уважительные причины неуплаты алиментов

Вадим Карасев

Верховный суд России назвал уважительные причины, по которым можно не платить алименты. Например, таковыми могут считаться болезнь, невыплата зарплаты, призыв в армию или ошибка банка.

"Уважительными причинами неуплаты алиментов могут быть признаны такие обстоятельства, при которых неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей имела место независимо от воли лица, обязанного уплачивать алименты (например, в связи с его болезнью (нетрудоспособностью); по вине других лиц, в частности в связи с невыплатой заработной платы работодателем, задержкой или неправильным перечислением банком сумм по алиментам; вследствие обстоятельств непреодолимой силы; ввиду прохождения лицом военной службы по призыву)", — указывается в проекте постановления пленума ВС РФ.

Этот список не является исчерпывающим — в каждом случае необходимо будет объяснить мотивы, по которым пособие на детей или нетрудоспособных родителей не выплачивается. Несогласие с размером суммы не является уважительной причиной. Лишение свободы тоже не освобождает от обязанностей по алиментам, разъяснил ВС.

Неуплата алиментов в период отбывания лицом, обязанным уплачивать алименты, наказания в местах лишения свободы также не является безусловным основанием для его освобождения от административной ответственности. В указанном случае подлежат исследованию иные обстоятельства, в частности, привлекалось ли такое лицо в период отбытия наказания к оплачиваемому труду, не отказывалось ли оно от работы без уважительных причин.

Сейчас проект направлен на доработку в редакционную комиссию. После его принятия судьи должны будут руководствоваться этим постановлением при вынесении решений.