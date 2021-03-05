Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

ВОЗ назвала сроки окончания пандемии

ВОЗ назвала сроки окончания пандемииФото: Илья Питалев / РИА Новости

Пандемия коронавируса продлится весь 2021 год, ее окончания можно ожидать к началу 2022 года. Такие сроки назвал глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге в интервью немецкому изданию Welt.

Клюге предположил, что на протяжении 2021 года пандемия не отступит, но ситуация станет более предсказуемой и управляемой. Предшествующий 2020 год представитель ВОЗ описал как «terra incognita, научную и политическую тьму». Клюге подчеркнул, что год спустя человечество знает гораздо больше о коронавирусе, у нас появились инструменты для борьбы с ним, включая диагностику и вакцины.

«Однако в моей работе важно уметь планировать заранее. Поэтому я предполагаю, что пандемия закончится в начале 2022 года», — заявил глава европейского бюро ВОЗ. Он предупредил, что это не значит, что вирус полностью исчезнет.

Ранее основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс предположил, что мир может не вернуться к докоронавирусному состоянию раньше 2022 года, так как принимаемых сейчас мер «недостаточно для прекращения пандемии». При этом миллиардер отметил, что появление новых штаммов вируса и повторное заражение могут привести к тому, что на борьбу с заболеванием у человечества уйдет весь 2022 год.

В мире

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Бэнкси показал на видео, как рисовал граффити на стене тюрьмы в Рединге
Бэнкси показал на видео, как рисовал граффити на стене тюрьмы в
Генпрокуратура Белоруссии потребовала у Литвы выдачи Тихановской
Генпрокуратура Белоруссии потребовала у Литвы выдачи Тихановской
Части россиян в ближайшие дни отключат беспроводной домашний интернет
Части россиян в ближайшие дни отключат беспроводной домашний интернет
"Нашел себе бабушку молодую": 70-летний cкопинский маньяк собирается жениться
"Нашел себе бабушку молодую": 70-летний cкопинский маньяк собирается
В Пензенской области 1 сентября откроется первый в регионе школьный детский технопарк «Кванториум»
В Пензенской области 1 сентября откроется первый в регионе школьный
В марте в Великом Новгороде пройдет региональный этап конкурса «Большие вызовы»
В марте в Великом Новгороде пройдет региональный этап конкурса
Детские оздоровительные лагеря Бурятии будут работать в предстоящий летний сезон
Детские оздоровительные лагеря Бурятии будут работать в предстоящий
ВОЗ назвала сроки окончания пандемии
ВОЗ назвала сроки окончания пандемии
Болсонару призвал бразильцев не ныть на фоне рекордной смертности от COVID-19
Болсонару призвал бразильцев не ныть на фоне рекордной смертности от
ФБР заподозрило конгрессменов в содействии штурму Капитолия
ФБР заподозрило конгрессменов в содействии штурму Капитолия
«Есть только один путь — стать членом НАТО»: Кравчук захотел чисток от «мыслящих, как в СССР»
«Есть только один путь — стать членом НАТО»: Кравчук захотел чисток
В Минсельхозе предложили ограничить поддержку экспорта масла и яиц
В Минсельхозе предложили ограничить поддержку экспорта масла и яиц

Топ на сегодня

Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме
Путин примет участие в Петербургском международном экономическом
Ученые: сохранение темпов вакцинации в Москве поможет избежать третьей волны COVID-19
Ученые: сохранение темпов вакцинации в Москве поможет избежать
Назван способ победить коронавирус в России за две недели
Назван способ победить коронавирус в России за две недели
Лавров оценил отношения с Великобританией
Лавров оценил отношения с Великобританией
Россию приравняли к Африке по уровню свобод
Россию приравняли к Африке по уровню свобод

Еще по теме

В ВОЗ назвали сроки окончания пандемии коронавируса
ВОЗ назвала сроки завершения пандемии коронавируса
Российский вирусолог оценил прогноз ВОЗ о сроках завершения пандемии COVID-19
Билл Гейтс назвал предполагаемые сроки окончания пандемии