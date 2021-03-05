Впервые опубликовано неизданное стихотворение Владимира Набокова о Супермене

Вадим Карасев

Литераторы впервые опубликовали неизданное стихотворение Владимира Набокова о Супермене. Оно появилось в литературном приложении Times и рассказывает о переживаниях героя американских комиксов из-за невозможности иметь детей с Лоис Лейн.

С персонажем своего будущего произведения писатель познакомился благодаря сыну, который любил графические новеллы. В 1942 году Набоков отправил стих редактору New Yorker Чарльзу Пирсу, отметив, что испытывает "ужасающие трудности и страдания, овладевая новым для него языком". Он хотел получить за работу "гонорар насколько возможно адекватный для его русского прошлого и нынешних агоний". Однако в публикации ему было отказано из-за возможного непонимания читателями и проблем с текстом. Спустя много лет эти стихи были найдены в папке в библиотеке Йельского университета литератором Андреем Бабиковым.



"Пирс и представить себе не мог, что отказ New Yorker в публикации, возможно, первого в истории стихотворения о Супермене будет означать, что оно нигде никогда не появится. Он также не мог предвидеть, что его автор к концу 50-х станет всемирно известным писателем", — рассказал эксперт.



Издание "Мир фантастики" подготовило перевод находки на русский язык.

Печаль Человека Завтрашнего Дня.

Я на неё любуюсь сквозь очки,

иначе портят вид супер-зрачки:

и лёгкие, и печень видно мне –

пульсируют, как осьминог на дне,

между костями. Изгнан в этот мир,

как тёзка Кент, о ком писал Шекспир,

я вовсе не горжусь, надев трико,

могучей грудью, крепким кулаком,

игривым чубом выше синих глаз,

поскольку должен я признать сейчас

мой роковой предел... Не в том он, как

Фантазию удерживает Факт,

а потому не может быть мой дом

в Баварии, к примеру; и не в том,

какое ремесло я изучил,

а в горестном неравновесьи сил.

Я молод, силой жизни наделён

и, как нормальный юноша, влюблён –

но должен своё сердце я смирить,

иначе в браке я могу убить.

В порыве страсти я бы, как вулкан,

разнёс невесту, номер, ресторан,

ещё один, поменьше, за углом,

пяток машин – и, дай бог, всё на том.

А коль она переживёт ту ночь –

каких родим мы сына или дочь?

Какой кошмар явиться может нам,

размазав акушеров по стенам?

В два года он начнёт крушить столы,

ломать ступени, пробивать полы,

в четыре будет он на дно нырять,

в пять лет – в горящей топке отдыхать,

к восьми начнёт считать он поезда

игрушками, а к девяти годам

врагов моих на волю пустит он,

я с ним сражусь – и буду побеждён.

Вот почему, летая в небесах,

в плаще, трико и боевых трусах,

ловя воров, я остаюсь угрюм

и хмуро подбираю свой костюм,

чтоб появился вновь верзила Кент

и плащ убрал великий Супермен.

Когда она у памятника мне

в Центральном парке шепчет в тишине:

"О, Кларк, он просто чудо!", я молчу.

Всю жизнь таким, как все, я стать хочу.

