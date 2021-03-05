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Врач предупредила об опасности частого приема обезболивающих

Врач предупредила об опасности частого приема обезболивающихФото: Unsplash

Частый и бесконтрольный прием обезболивающих препаратов может со временем привести к развитию медикаментозной (абузусной) головной боли. Об этом в разговоре в агентством городских новостей «Москва» предупредила невролог городской клинической больницы №17 Инесса Колчу.

По ее словам, головная боль не всегда свидетельствует о наличии заболевания. Иногда она возникает из-за недостатка кислорода, духоты, переохлаждения, перегрева, переедания, похмелья, долгой работы или отсутствия сна.

Врач уточнила, что от мигрени страдает каждый десятый житель Земли. Чаще всего такая боль пульсирующая и сосредоточена с одной стороны, она длится от нескольких часов до нескольких дней. «Часто сопровождается тошнотой, рвотой, непереносимостью света, звуков, сонливостью, усиливается при неосторожном движении», — сказала Колчу.

Ранее врач-невролог Павел Бранд говорил, что принимать обезболивающее желательно даже при несильной головной боли, но если это приобретает постоянный характер, надо идти к врачу и подбирать подходящий препарат. Частым приемом анальгетиков считается показатель более трех дней подряд или свыше 15 дней в месяц.

Россия

По материалам: lenta.ru
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