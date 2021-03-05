Врач рассказал россиянам о правильном лечении насморка

Вадим Карасев

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Врач-лор, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал россиянам, как правильно лечить насморк. Об этом сообщает радио Sputnik.

Специалист посоветовал не прибегать в первую очередь к сосудосуживающим каплям, поскольку они вызывают привыкание. Если нос заложен сильно, лучше воспользоваться детскими каплями, в которых концентрация лекарства в два раза ниже. При этом Зайцев обратил внимание на то, что такие препараты действуют не сразу.

При самостоятельном лечении насморка следует придерживаться определенной последовательности действий. Если слизь в носу очень вязкая, можно использовать муколитики —спреи или капли, которые ее разжижают. После этого нужно промыть нос соляным раствором. Затем важно брызнуть в нос антисептик на водной основе. В конце Зайцев рекомендует использовать капли с персиковым, абрикосовым или другими маслами, а также применить препарат с противоотечным действием.

Если насморк не пройдет в течение недели, а выделений из носа станет больше, они позеленеют, загустеют, начнут давить на щеки, следует обратиться к врачу. «Острый ринит может переходить уже в острый синусит, воспаление гайморовых пазух», — предостерег лор.

Ранее врач-терапевт-пульмонолог Института клинической медицины имени Склифосовского Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Владимир Бекетов предупредил, что кашель может быть симптомом различных заболеваний, говорящим о наличии патологического процесса, раздражающего кашлевые рецепторы, которые в организме находятся повсюду.